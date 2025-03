TUTTI ALL'ARENA CIVICA

Sarà un derby tutto da vivere per i tifosi nerazzurri, che avranno l'opportunità di sostenere e spingere la squadra. Come per le gare casalinghe l'ingresso sarà libero: i tifosi troveranno tante attività per le famiglie e bambini e tutto l'entusiasmo del calcio femminile.