Le bianconere, grazie al successo per 2-0 contro il Milan, si laureano campionesse con tre giornate d'anticipo

Festa in casa Juventus: la formazione bianconera ha vinto il campionato di Serie A femminile con tre giornate di anticipo. Alle ragazzi di Canzi è bastato il successo per 2-0 contro il Milan per conquistare il sesto tricolore della sua storia, il primo dopo i cinque consecutivi conquistati tra il 2017/18 e il 2021/22.