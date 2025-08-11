FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Serie A Women’s Cup, Genoa-Inter Women il 22 agosto: date e tutte le informazioni

inter femminile

Serie A Women’s Cup, Genoa-Inter Women il 22 agosto: date e tutte le informazioni

Serie A Women’s Cup, Genoa-Inter Women il 22 agosto: date e tutte le informazioni - immagine 1
Ufficializzati date e orari della prima giornata della nuova competizione: dopo il Genoa le nerazzurre sfideranno la Fiorentina sabato 6 settembre
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Prenderà il via il prossimo 22 agosto la prima edizione della Serie A Women’s Cup, nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro.

L’Inter Women, inserita nel Girone B insieme a Fiorentina, Como Women e Genoa, farà il proprio esordio nella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa. La sfida si giocherà presso l’Impianto Sportivo “La Sciorba” di Genova.

LEGGI ANCHE

Serie A Women’s Cup, Genoa-Inter Women il 22 agosto: date e tutte le informazioni- immagine 2
BRUNECH, ITALY - JULY 30: Henrietta Csiszar of FC Internazionale in action during Pre-season Friendly math between FC Internazionale Woman and Rangers FC Women on July 30, 2025 in Brunech, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images)

Il match sarà live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.

Ufficiale anche il programma della seconda giornata della competizione che si giocherà sabato 6 settembre: l'Inter affronterà la Fiorentina nella sfida con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Un appuntamento importante per le nerazzurre di Piovani, che inizieranno così il proprio percorso nel nuovo torneo, che prevede tre giornate di fase a gironi e poi la Final Four: accederanno alle semifinali, in programma tra il 24 e il 25 settembre, le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda.

Serie A Women’s Cup, Genoa-Inter Women il 22 agosto: date e tutte le informazioni- immagine 3
Getty Images

La finale si disputerà nel weekend successivo, tra il 27 e il 28 settembre, in sede unica.

SERIE A WOMEN’S CUP: LE DATE

PRIMA GIORNATA

Genoa-Inter - venerdì 22 agosto alle ore 18:30

SECONDA GIORNATA

Inter-Fiorentina - sabato 6 settembre ore 18:00

Leggi i
commenti
Inter femminile: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA