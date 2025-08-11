Il match sarà live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.
Ufficiale anche il programma della seconda giornata della competizione che si giocherà sabato 6 settembre: l'Inter affronterà la Fiorentina nella sfida con calcio d'inizio alle ore 18:00 in diretta su Sky e in streaming su NOW.
Un appuntamento importante per le nerazzurre di Piovani, che inizieranno così il proprio percorso nel nuovo torneo, che prevede tre giornate di fase a gironi e poi la Final Four: accederanno alle semifinali, in programma tra il 24 e il 25 settembre, le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda.
La finale si disputerà nel weekend successivo, tra il 27 e il 28 settembre, in sede unica.
SERIE A WOMEN’S CUP: LE DATE
PRIMA GIORNATA
Genoa-Inter - venerdì 22 agosto alle ore 18:30
SECONDA GIORNATA
Inter-Fiorentina - sabato 6 settembre ore 18:00
