The Women’s Cup, l’Inter perde in finale contro la Juventus

Nella ripresa l'Inter alza i giri del motore e trasforma la partita in un monologo nerazzurro: i cambi danno forze fresche alle nerazzurre, che chiudono la Juventus nella propria metà campo. Magull ispira il gioco dell'Inter, Bugeja ha due grandi occasioni che non riesce a sfruttare. Negli ultimi venti minuti le nerazzurre si riversano in avanti e trovano il pareggio con Milinkovic, implacabile di testa su un corner all'80', dopo che lo stesso difensore aveva già sfiorato il pareggio in una situazione di gioco molto simile.