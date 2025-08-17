Finisce con una sconfitta la preseason dell'Inter Women: le ragazze di Gianpiero Piovani giocano una buona partita contro la Juventus nella finale della The Women's Cup, ma non riescono a vincere la finalissima del prestigioso torneo internazionale.
inter femminile
The Women’s Cup, l’Inter perde in finale contro la Juventus
All'Arena Civica di Milano le nerazzurre giocano un primo tempo ordinato, riuscendo a resistere alle fiammate bianconere: la juventus colpisce due pali con Kullberg e Girelli, creando grandi occasioni da gol, ma senza riuscire a sbloccare la partita. La bellissima rete di Stolen Godo con un tiro a giro dal limite dell'area all'ultimo respiro del primo tempo manda le squadre al riposo sul risultato di 1-0 per la Juventus.
Nella ripresa l'Inter alza i giri del motore e trasforma la partita in un monologo nerazzurro: i cambi danno forze fresche alle nerazzurre, che chiudono la Juventus nella propria metà campo. Magull ispira il gioco dell'Inter, Bugeja ha due grandi occasioni che non riesce a sfruttare. Negli ultimi venti minuti le nerazzurre si riversano in avanti e trovano il pareggio con Milinkovic, implacabile di testa su un corner all'80', dopo che lo stesso difensore aveva già sfiorato il pareggio in una situazione di gioco molto simile.
La gioia del pareggio però dura pochi minuti: all'84' Cambiaghi controlla palla in area, sguscia in mezzo a due difensori dell'Inter e batte nuovamente Belli con una conclusione sul secondo palo. Nel finale l'Inter non trova la forza per raggiungere il 2-2: la Juventus vince la The Women's Cup 2025, l'Inter chiude una preseason piena di appuntamenti e soddisfazioni e si prepara all'esordio ufficiale nella nuova stagione.
Le ragazze di Piovani affronteranno il Genoa in trasferta nella prima giornata della Serie A Women's Cup: il match è in programma venerdì 22 agosto alle 18:30.
INTER-JUVENTUS 1-2 | IL TABELLINO
Reti: 45+4' Godo (J), 80' Milinkovic (I), 84' Cambiaghi (J).
INTER (3-5-2): 32 Belli; 4 Pleidrup, 24 Milinkovic, 13 Merlo; 18 Glionna (44 Consolini 62'), 21 Tomaselli (16 Tomašević 62'), 10 Magull, 27 Csiszár (8 Vilhjálmsdóttir 62'), 22 Schough (15 Serturini 46'); 7 Bugeja (20 Detruyer 73'), 9 Polli (14 Robustellini 73').
A disposizione: 1 Rúnarsdóttir, 12 Piazza, 3 Bowen, 6 Santi, 33 Bartoli.
Coach: Gianpiero Piovani
JUVENTUS (3-5-2): 16 Peyraud-Magnin; 71 Lenzini, 4 Kullberg, 5 Harviken; 19 Thomas (23 Salvai 85'), 33 Brighton (21 Libran Quiroga 79'), 6 Schatzer (8 Rosucci 67'), 27 Krumbiegel (3 Carbonell Nunez 67'), 17 Stolen Godo; 36 Cambiaghi, 10 Girelli (9 Beccari 79').
A disposizione: 1 De Jong, 31 Capelletti, 14 Vangsgaard, 41 Tosello, 42 Flis, 45 Carvajal Maestre.
Coach: Massimiliano Canzi.
Recuperi: 5', 6'.
Arbitro: Davide Scalvi (sez. Lodi)
Assistenti: Cattaneo - Damato
© RIPRODUZIONE RISERVATA