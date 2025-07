The Women’s Cup arriva a Milano: anche l’Inter Women in campo, il programma

Tutto pronto per “The Women’s Cup”, torneo di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia e lo fa in grande stile

Matteo Pifferi Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 02:02)

Tutto pronto per “The Women’s Cup”, torneo di calcio femminile che approda per la prima volta in Italia e lo fa in grande stile. Dal 14 al 17 agosto 2025, l’Arena Civica ospiterà un’edizione speciale del prestigioso torneo internazionale, che vedrà l’Inter Women protagonista assoluta accanto a tre top club europei: Juventus, F.C. Como Women e le campionesse in carica dell’Atlético Madrid.

Non si tratta soltanto di un torneo, ma di un concetto rivoluzionario. The Women’s Cup – Special Edition Milan si presenta come una competizione pensata per riscrivere l’esperienza del calcio femminile, portando in campo non solo il talento, ma anche visione, innovazione e storytelling. In collaborazione con Mercury 13, gruppo imprenditoriale globale impegnato nello sviluppo del calcio femminile, l’evento offrirà una nuova dimensione dell’intrattenimento sportivo: accesso esclusivo, contenuti inediti e un format progettato per il pubblico del futuro.

Per le nerazzurre si tratta di una grande opportunità, come sottolinea Mister Piovani: “È un torneo prestigioso a cui parteciperanno tre grandi squadre che insieme a noi hanno ben figurato nei rispettivi campionati, ci teniamo molto a fare bene. Cercheremo di mostrare quelle che sono le nostre qualità, vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita. Affronteremo il torneo con tanto entusiasmo, non vediamo l’ora di confrontarci con queste realtà. Sarà sicuramente un test molto stimolante per noi in vista dell’imminente inizio di stagione”

“Portare The Women’s Cup in Italia in questo nuovo formato è più di una semplice espansione: è una reinvenzione”, ha dichiarato John Paul Reynal, Presidente e CEO del torneo. “Un passo audace verso un futuro in cui il calcio femminile non solo si gioca, ma si vive e si condivide in maniera diversa.”

A fare eco, Victoire Cogevina Reynal, Co-Fondatrice e Co-CEO di Mercury 13: “Questo evento riflette il nostro impegno a creare esperienze premium attorno al calcio femminile, con un’attenzione particolare a un pubblico globale, giovane e diversificato.”