Nelle due stagioni in cui ha guidato l'attacco nerazzurro, Tessa Wullaert ha confermato i numeri di assoluto livello di cui si è resa protagonista in carriera. L'attaccante belga, arrivata nell'estate 2024 dopo diverse esperienze con Anderlecht, Standard Liegi, Manchester City, Wolfsburg e Fortuna Sittard, ha avuto un impatto di livello altissimo con la maglia dell'Inter, trascinando la squadra a due secondi posti in Serie A e vincendo la classifica cannoniere 2025/26 con 14 reti. Wullaert ha portato classe, leadership ed esperienza internazionale, collezionando 55 presenze e 28 gol: ha realizzato 24 reti in 45 partite di Serie A, una rete in 5 partite di Coppa Italia, una rete in una partita di Serie A Women's Cup, 2 reti in 4 partite di Uefa Women's Cup.