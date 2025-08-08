L'Inter Women saluta - nuovamente in prestito - Maja Jelčić. Il club nerazzurro ha annunciato la cessione della calciatrice bosniaca, che con la maglia nerazzurra ha collezionato 15 presenze e un gol nella stagione 2023/2024.
UFFICIALE – Inter Women, Maja Jelcic allo Young Boys: il comunicato
Trasferimento a titolo temporaneo per l’attaccante classe 2004, che si trasferisce nella formazione svizzera
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Maja Jelčić: l’attaccante classe 2004 si trasferisce allo Young Boys a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".
Cresciuta nel Capljina, nel 2020 viene acquistata dal SFK 2000. Arriverà all'Inter nell'estate del 2023, ma dopo quella stagione ecco il prestito al Napoli, dove ha militato nella passata stagione.
