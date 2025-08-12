FC Inter 1908
Inter Women, UFFICIALE: Tironi rinnova fino al 2028 e passa in prestito al Bologna

Inter Women, UFFICIALE: Tironi rinnova fino al 2028 e passa in prestito al Bologna - immagine 1
L'attaccante classe 2006 prolunga il suo contratto con i nerazzurri e contestualmente si trasferisce in rossoblu
Fabio Alampi Redattore 

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Carolina Tironi: l’attaccante classe 2006 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Carolina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2028.

(inter.it)

