FC Internazionale Milano comunica la cessione di Carolina Tironi: l’attaccante classe 2006 si trasferisce al Bologna a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Carolina ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2028.
Inter Women, UFFICIALE: Tironi rinnova fino al 2028 e passa in prestito al Bologna
L'attaccante classe 2006 prolunga il suo contratto con i nerazzurri e contestualmente si trasferisce in rossoblu
