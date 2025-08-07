FC Internazionale Milano comunica la cessione di Giulia Trevisan: il difensore classe 2004 si trasferisce al Como 1907 a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Giulia ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2027.
Inter Women, UFFICIALE: Trevisan rinnova e si trasferisce in prestito al Como
Il difensore classe 2004 si lega al club nerazzurro fino al 30 giugno 2027 e parte per una nuova esperienza
(inter.it)
