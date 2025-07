Il difensore classe 2002 lascia la formazione nerazzurra e si trasferisce in Campania: contratto annuale per lei

"Ho trovato un ambiente sereno ma allo stesso tempo molto stimolante. Ho scelto Napoli per provare a mettermi in gioco nella massima serie dopo aver disputato due stagioni in Serie B, non vedo l'ora che inizi il campionato. Spero di contribuire alla crescita di questo club e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A Napoli ho parenti, ma non venivo da molti anni: avrò sicuramente occasione di conoscerla meglio e di apprezzarla a pieno".