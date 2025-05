Le nerazzurre, dopo la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria nel derby, tornano in campo

Dopo la qualificazione nella UEFA Women's Champions League guadagnata a seguito del successo per 3-0 contro la Roma e la vittoria nel derby, le nerazzurre di Gianpiero Piovani sono pronte a tornare in campo per la sfida contro la Fiorentina.