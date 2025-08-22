Si avvicina la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro. L’Inter Women, inserita nel Girone B insieme a Fiorentina, Como Women e Genoa, farà il proprio esordio nella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa.
Inter Women, le convocate di Piovani per la prima gara di Coppa contro il Genoa
Il match sarà live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.
Queste le convocate di Gianpiero Piovani per il match d'esordio nella competizione:
1. Cecilía Rán Rúnarsdóttir
3. Katie Bowen
4. Caroline Pleidrup
5. Ivana Andrés
6. Irene Santi
7. Haley Bugeja
8. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir
9. Elisa Polli
10. Lina Magull
12. Alessia Piazza
13. Beatrice Merlo
14. Chiara Robustellini
15. Annamaria Serturini
16. Maša Tomašević
18. Benedetta Glionna
20. Marie Detruyer
21. Martina Tomaselli
22. Olivia Schough
24. Marija Ana Milinković
27. Henrietta Csiszár
32. Elena Belli
33. Elisa Bartoli
44. Lidia Consolini
