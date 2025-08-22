FC Inter 1908
Inter Women, le convocate di Piovani per la prima gara di Coppa contro il Genoa

Inter Women, le convocate di Piovani per la prima gara di Coppa contro il Genoa - immagine 1
Prima edizione della Serie A Women’s Cup: la formazione nerazzurra debutta oggi in trasferta contro le rossoblu
Si avvicina la prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro. L’Inter Women, inserita nel Girone B insieme a Fiorentina, Como Women e Genoa, farà il proprio esordio nella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa.

Il match sarà live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.

Queste le convocate di Gianpiero Piovani per il match d'esordio nella competizione:

1. Cecilía Rán Rúnarsdóttir

3. Katie Bowen

4. Caroline Pleidrup

5. Ivana Andrés

6. Irene Santi

7. Haley Bugeja

8. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir

9. Elisa Polli

10. Lina Magull

12. Alessia Piazza

13. Beatrice Merlo

14. Chiara Robustellini

15. Annamaria Serturini

16. Maša Tomašević

18. Benedetta Glionna

20. Marie Detruyer

21. Martina Tomaselli

22. Olivia Schough

24. Marija Ana Milinković

27. Henrietta Csiszár

32. Elena Belli

33. Elisa Bartoli

44. Lidia Consolini

(inter.it)

