Si avvicina la prima edizione della Serie A Women’s Cup , la nuova competizione che coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26, suddivise in tre gironi da quattro. L’ Inter Women , inserita nel Girone B insieme a Fiorentina , Como Women e Genoa , farà il proprio esordio nella competizione venerdì 22 agosto alle ore 18:30 in trasferta contro il Genoa .

Il match sarà live e on demand su Vivo Azzurro TV, la piattaforma OTT della Federazione disponibile su App Store, Google Play e Smart TV e sul web all'indirizzo vivoazzurrotv.it, dove basterà registrarsi gratuitamente per seguire le gare.