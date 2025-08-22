Esordio ufficiale nella stagione 2025/26 per l'Inter Women, impegnata nella prima partita della Serie A Women's Cuo, torneo inedito che prende il via quest'anno. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani inaugurano il loro percorso in casa del Genoa: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 18:30 all'impianto sportivo "La Sciorba".
inter femminile
Serie A Women’s Cup, le formazioni ufficiali di Genoa-Inter
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Sebastian de la Fuente per la sfida:
GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 2 Lipman, 15 Di Criscio, 16 Curraj, 20 Giles; 19 Hilaj, 10 Cinotti, 30 Giacobbo; 17 Acuti, 9 Sondergaard, 45 Massa. A disposizione: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 3 Di Bari, 4 Bettalli, 14 Ferrara, 22 Bargi, 23 Vigilucci, 34 Rota, 44 Mele, 74 Lucafo. Coach: Sebastian de la Fuente.
INTER (3-5-2): 1Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 10 Magull, 27 Csiszár, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 18 Glionna, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomašević, 21 Tomaselli, 22 Schough, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Andrea Bortolussi (sez. Nichelino). Assistenti: Mino - Fumagallo. Quarto Ufficiale: Bevere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA