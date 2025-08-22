Serie A Women’s Cup, esordio vincente per l’Inter: Genoa battuto 1-2

Inizia con una vittoria nella prima gara ufficiale la stagione 2025/26 dell'Inter Women. Le nerazzurre giocano una partita di grande personalità e qualità in casa del Genoa, conquistando tre punti fondamentali nella prima giornata della neonata Serie A Women's Cup. All'impianto sportivo "La Sciorba" le ragazze di Piovani vincono per 1-2: i gol di Bartoli e Bugeja nel primo tempo bastano all'Inter per avere la meglio delle rossoblu, che nel finale dimezzano lo svantaggio con la rete di Mele.

Il primo tempo si apre con un'Inter molto aggressiva e determinata, che pressa il Genoa all'interno della sua metà campo senza lasciare respiro alla formazione rossoblu. L'Inter macina gioco e controlla ritmo e possesso del pallone: Bugeja sfiora il vantaggio in due occasioni, ma si vede respingere le sue conclusioni da centro area. Al 25' l'Inter trova il gol: su corner perfetto di Magull Bartoli colpisce di testa e batte Forcinella, siglando la rete dell'1-0. La partita rallenta, l'Inter controlla con sicurezza: al 38' le nerazzurre trovano anche il raddoppio con Bugeja. Csiszar colpisce al volo un pallone vagante in area, Forcinella respinge come può ma non riesce a impedire all'attaccante maltese di depositare in rete da pochi passi.