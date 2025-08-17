FC Inter 1908
Le nerazzurre di Piovani, dopo aver eliminato l'Atletico Madrid, si giocano il trofeo contro le bianconere
Andrà in scena questa sera la finale della Women's Cup, torneo internazionale tutto al femminile che si sta svolgendo a Milano: da una parte l'Inter, che in semifinale ha eliminato l'Atletico Madrid, dall'altra la Juventus, che ha avuto la meglio sul Como.

Appuntamento all'Arena Civica di Milano: il programma prevede la sfida per il terzo posto tra Atletico Madrid e Como, in campo alle ore 17, mentre la finalissima si disputerà alle ore 20. Il tutto in diretta tv su Sky Sport e Sportitalia.

