L'Inter Women supera l'Atlético Madrid per 5-2 e guadagna la finale della “The Women’s Cup”, il prestigioso torneo internazionale di calcio femminile che è approdato per la prima volta in Italia. Partita mai in discussione quella giocata all’Arena Civica di Milano con con le nerazzurre già sul 3-1 a fine primo tempo grazie ai gol di Bugeja, Santi e alla prima rete in nerazzurro di Vilhjalmsdottir che firma il tris su rigore. I primi 45 minuti si chiudono con l'Atletico che accorcia con Lloris. Laripresa regala altri due gol dell'Inter: prima Detruyer firma il poker, poi dopo il gol di Sarriegi è Serturini che chiude la partita sul 5-2.
INTER - ATLÉTICO MADRID 5-2 | IL TABELLINO—
GOL: 13' Bugeja (I), 16' Santi (I), 25' Vilhjalmsdottir (I), 44' Lloris (A), 50' Detruyer, 54' Sarriegi A., 55' Serturini (I)
Inter (3-5-2): 1Runarsdottir; 3 Bowen, 24 Milinkovic (60' 10 Magull), 33 Bartoli; 15 Serturini (60' 22 Schough), 20 Detruyer, 6 Santi (74' 44 Consolini), 8 Vilhjalmsdottir (60' 21 Tomaselli), 14 Robustellini; 7 Bugeja (60' 18 Glionna), 9 Polli (68' 31 Wullaert). A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 4 Pleidrup, 13 Merlo, 29 Giudici. Coach: Gianpiero Piovani
Atlético Madrid: 13 Larqué; 3 Medina (14 Otermìn), 4 Leal, 15 Lloris, 23 Fernàndez Alexia (5 Pérez); 6 Boee Risa (21 Benìtez), 8 Garcìa, 17 Ferreira Tatiana; 19 Portales, 7 Jenses (70' 9 Guijarro), 20Sarriegi Amaiur (89' 46 Miñambres). A disposizione: 1 Gallardo, 31 De isidro, 11 Menayo, 10 Angélica, 22 Da Silva, 18 Queiroz. Coach: Victor Martìn Alba
Recupero: 2' - 2'
Arbitro: Andrea Tagliaferri
Assistenti: Diego Alexander Huete Valdivia
Quarto Ufficiale: Andrea Lufi
