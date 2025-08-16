L'Inter Women supera l'Atlético Madrid per 5-2 e guadagna la finale della “The Women’s Cup”, il prestigioso torneo internazionale di calcio femminile che è approdato per la prima volta in Italia. Partita mai in discussione quella giocata all’Arena Civica di Milano con con le nerazzurre già sul 3-1 a fine primo tempo grazie ai gol di Bugeja, Santi e alla prima rete in nerazzurro di Vilhjalmsdottir che firma il tris su rigore. I primi 45 minuti si chiudono con l'Atletico che accorcia con Lloris. Laripresa regala altri due gol dell'Inter: prima Detruyer firma il poker, poi dopo il gol di Sarriegi è Serturini che chiude la partita sul 5-2.