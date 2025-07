Arrivata nell’estate del 2024, Cecilía ha subito lasciato il segno nella sua prima stagione in nerazzurro. Premiata come miglior portiere della Serie A Femminile, l’estremo difensore islandese ha collezionato 24 presenze tra campionato e Coppa Italia, chiudendo 10 gare senza subire reti e risultando decisiva in più di un’occasione. Sempre determinante tra i pali, si è distinta per le sue parate spettacolari, la sicurezza trasmessa alla squadra e una leadership silenziosa ma costante.