UFFICIALE – Inter Femminile, Hillary Diaz ceduta in prestito al Fleury

Dopo appena una stagione, Hillary Diaz lascia l'Inter per trasferirsi in prestito al Fleury. Questo il comunicato ufficiale dell'Inter. "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Fleury a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026".
Il difensore nazionale francese, nata a Saint-Herblain, era approdata all’Inter nella sessione estiva del 2024, proveniente dal Bordeaux.
