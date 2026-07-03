UFFICIALE – Inter Women, un difensore ceduto al Paris FC: i dettagli

Hillary Diaz lascia l’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione del difensore classe 2004 al club francese del Paris FC.
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Il club nerazzurro ha comunicato la cessione del difensore classe 2004 alla società francese: saluta a titolo definitivo
"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Paris FC a titolo definitivo".
Hillary Diaz ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Fleury, sempre in Francia, con la formula del prestito, mentre ora saluta i nerazzurri a titolo definitivo.
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