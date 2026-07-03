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fcinter1908 inter femminile UFFICIALE – Inter Women, un difensore ceduto al Paris FC: i dettagli

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UFFICIALE – Inter Women, un difensore ceduto al Paris FC: i dettagli

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Il club nerazzurro ha comunicato la cessione del difensore classe 2004 alla società francese: saluta a titolo definitivo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Hillary Diaz lascia l’Inter. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione del difensore classe 2004 al club francese del Paris FC.

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Hillary Diaz: il difensore classe 2004 si trasferisce al Paris FC a titolo definitivo".

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Getty Images

Hillary Diaz ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Fleury, sempre in Francia, con la formula del prestito, mentre ora saluta i nerazzurri a titolo definitivo.

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