Dal debutto in Champions col Feyenoord, al primo gol in Under 20, il centrocampista nerazzurro ha vissuto due settimane da sogno

In quattordici giorni è cambiato il mondo di Thomas Berenbruch. Dal debutto in Champions League col Feyenoord, al primo gol in Under 20, il centrocampista nerazzurro ha vissuto due settimane da sogno. "L’ultimo “highlight” l'ha visto calciare col sinistro all’angolino da fuori area. Berenbruch ha punto i pari età della Turchia con un tiro dal limite dell’area. Ha messo a segno la prima rete con l’Under 20 di Corradi per chiudere un mese straordinario: un gol nel derby Primavera, un altro in nazionale e i primi sei minuti in Champions League", sottolinea la Gazzetta dello Sport.