Dopo il pareggio con la Spagna a gennaio (0-0), la Nazionale Under 18 si appresta a tornare in campo per un'amichevole contro i pari età dell'Ungheria, in programma mercoledì 26 febbraio (ore 18.30, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) allo Stadio Comunale 'Alfredo Viviani' di Potenza.