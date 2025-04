Fisico minuto e tecnica sopraffina, amante dell'assist e della giocata in verticale, il nativo di Lodi ricorda per movenze giocatori come Modric e Iniesta: in grado di giocare sia da mezz'ala (suo ruolo preferito) che da trequartista, viene tenuto sotto stretta osservazione dai vertici nerazzurri, che vedono in lui qualità fuori dal comune. Il prossimo step, dopo aver "assaggiato" l'atmosfera della Prima Squadra, sarà quello di proseguire il suo percorso nel vivaio. E magari, chissà, con un altro tricolore sul petto.