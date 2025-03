Leonardo Noah Bovio è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile dell'Inter: difensore centrale, classe 2008, gioca stabilmente da sotto età con la formazione U18 nerazzurra ed è un pilastro della Nazionale U17. Un talento sul quale sono pronti a scommettere in molti, che ai canali ufficiali della FIGC si racconta così: "Il mio sogno? Esordire in Prima Squadra con l'Inter".

"Vestire la maglia dell'Italia regala un'emozione talmente unica, che non riesco a spiegarla. Ti trasforma, facendoti sentire parte di qualcosa più grande di te. Un idolo? Carles Puyol. È un esempio di sacrificio, cuore e rispetto. Un uomo prima che un calciatore. Bastoni? In lui mi rivedo per caratteristiche, lo reputo semplicemente il difensore italiano più forte in circolazione. Dove voglio arrivare? Mi piacerebbe vincere una Champions League con l'Inter e un Mondiale con la Nazionale".