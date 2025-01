Grandissima prova di forza dell'Inter Under 18, guidata da Benito Carbone, che si impone con un netto 3-0 sul Milan

Grandissima prova di forza dell'Inter Under 18, guidata da Benito Carbone, che si impone con un netto 3-0 sul Milan nel derby della Madonnina, andato in scena ieri pomeriggio al Centro Sportivo 'Peppino Vismara', confermandosi al quarto posto in classifica con 36 punti al termine della 19ª giornata.