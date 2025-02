Altra operazione in entrata per il settore giovanile dell'Inter: il club nerazzurro ha comunicato l'ingaggio di Henrikas Adomavičius, portiere lituano classe 2009, prelevato a titolo definitivo dal Kauno Zalgiris. Il trasferimento, come sottolineato direttamente dal club di viale della Liberazione, deve ancora essere sottoposto e approvato dalla sottocommissione Fifa, passaggio formale necessario quando si tratta di ragazzi minorenni provenienti dall'estero.