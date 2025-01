I nerazzurri tornano a vincere e rimangono al primo posto in classifica in compagni del Milan, vittorioso a Cagliari

Torna a vincere l'Inter U17 che, dopo aver chiuso il 2024 con una sconfitta, apre il nuovo anno battendo in casa il Venezia con il punteggio di 3-1.

I ragazzi di Handanovic rimangono così al primo posto in classifica in compagnia del Milan, vittorioso a Cagliari. Per i nerazzurri a segno Peletti nel primo tempo e Moressa e D'Agostino nella ripresa.