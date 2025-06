i nerazzurri si presentano a Rieti con un cammino importante. I ragazzi di Simone Fautario hanno dominato il Girone B, chiudendolo al primo posto con 67 punti in 26 partite (22 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte), 69 gol segnati e 25 subiti. I playoff hanno confermato la solidità dell'Inter: 3-0 all'andata fuori casa (4 maggio) e 1-1 al ritorno in casa (11 maggio) contro il Sassuolo agli ottavi, 1-1 in trasferta (18 maggio) e 2-0 al Konami Youth Development Centre (25 maggio) contro il Parma ai quarti, e una vittoria per 3-0 a Zingonia (8 giugno) e una sconfitta per 2-0 a Milano (15 giugno) contro l'Atalanta in semifinale. In attacco, il riferimento è Filippo Serantoni, autore di 24 reti in 31 presenze, ma occhio anche al terzino destro Alessandro Foroni, punto fermo degli Azzurrini Under 15 del tecnico Enrico Battisti con 9 presenze.