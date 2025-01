Parte con una sconfitta il 2025 della Nazionale Under 19 , che perde 1-0 contro i pari età spagnoli alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas in amichevole, nel preludio alla sfida nelle qualificazioni europee prevista per il 22 marzo. A decidere l'incontro è stato il gol, nel primo dei tre minuti di recupero della ripresa, realizzato dall'attaccante del Las Palmas Arturo Rodríguez.

In campo nella ripresa i tre calciatori dell'Inter convocati: De Pieri dal primo minuto del secondo tempo, Spinaccè e Cocchi dal 60'. Non c'era invece Zanchetta, inizialmente presente in lista, ma poi richiamato da Simone Inzaghi per la gara contro il Bologna.