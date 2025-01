Giacomo De Pieri è vicinissimo al rinnovo che lo legherà all’Inter per 5 anni. Dopo qualche dialogo di avvicinamento, le parti hanno ormai raggiunto l’accordo e per l’annuncio ufficiale è solo formalità, secondo quanto appurato da FCINTER1908.

Ritenuto uno dei talenti più puri del settore giovanile nerazzurro, il classe 2006 ha compito 18 anni a dicembre, non può che rientrare nei piani futuri del club di viale della Liberazione. Mancino naturale, trequartista e magari un futuro da mezzala, farà sicuramente parte del progetto Under 23, che l’Inter sta portando avanti e che vedrà Baccin come direttore sportivo. Tra le prime operazioni volute proprio da Baccin, il rinnovo di De Pieri, un quinquennale da 120 mila euro a stagione a salire.