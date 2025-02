"Posso dire ufficialmente che stiamo allestendo il modello della squadra Under 23 a cui daremo anche un naming preciso. Presenteremo la domanda in federazione, credo che a riguardo non ci siano problemi. Dal 2025/26 avremo la seconda squadra. In linea di massima giocheremo a Monza, la stiamo allestendo insieme e stiamo valutando tutto, dall'organico al modello fino alla conduzione tecnica. Oggi siamo in un momento di ipotesi, non siamo in grado di esprimere altre valutazioni".