Il capitano della Primavera nerazzurra ha potuto debuttare in occasione di un'amichevole contro l'Ungheria

Non si ferma la scalata di Christos Alexiou: il difensore classe 2005, capitano dell'Inter Primavera, ha esordito con la Nazionale greca u21 in occasione dell'amichevole giocata contro i pari età dell'Ungheria, pareggiata per 1-1.