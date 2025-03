Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christos Alexiou , capitano dell'Inter Primavera, ricorda il suo arrivo a Milano e parla di quelli che sono i difensori che studia in nerazzurro. "Ho iniziato in un piccolo club di Atene, poi sono passato all’Atromitos e alla fine mi ha preso l’Inter".

"Ricordo ancora quando mio padre mi informò della chiamata dei nerazzurri. Un sogno. Il mio idolo è Sergio Ramos, poi studio da Acerbi, De Vrij e Bastoni. Mi dicono sempre di restare tranquillo e giocare come so. Poi in Primavera, da capitano, cerco di essere un leader".