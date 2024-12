Contro l'Udinese, l'Inter Primavera non è andato oltre il pareggio. Dopo il vantaggio dei friulani, firmato da Bonin, i nerazzurri hanno trovato il pareggio nel finale con Spinaccè. Al termine dei 90', Andrea Zanchetta ha analizzato la gara ai microfoni di FcInter1908.it. "L'aspetto positivo da sottolineare è che la squadra non vuole perdere, ce la mette tutta anche con le poche energie rimaste. Sono contento perché sono qualità importanti, poi è vero che abbiamo fatto una partita meno brillante del solito, però a volte ce lo si può aspettare perché giochiamo tanto. Oggi avevamo tante assenze che ci hanno penalizzato un pochino, però non lo voglio come alibi. Analizzando la partita siamo stati un po' meno lucidi e abbiamo messo meno qualità negli ultimi metri rispetto a quello che facciamo".