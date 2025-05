Fase finale Primavera, possibile derby Inter-Milan in semifinale: il tabellone

I rossoneri, infatti, hanno conquistato in extremis il sesto posto grazie alla vittoria per 3-1 contro il Genoa e alla contemporanea sconfitta del Verona sul campo del Monza. A parità di punti con il Cagliari, è stata la squadra di Federico Guidi ad avere la meglio negli scontri diretti e ad assicurarsi l’ultimo posto utile per i playoff.