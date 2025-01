Alex Perez si è presentato a Milano con i postumi di un infortunio muscolare rimediato a marzo con il Betis: lo staff medico dell'Inter in estate ha studiato per lui un percorso di recupero individuale, e il difensore spagnolo ha lavorato duramente per potersi mettere a disposizione di Zanchetta quanto prima. I risultati non hanno tardato ad arrivare, tanto che già alla quarta giornata di campionato ha potuto esordire con la Primavera nerazzurra, giocando i minuti finali della gara contro il Cagliari. Subito dopo, però, ecco la ricaduta che lo ha costretto a ripartire da zero.