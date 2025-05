Una lunga stagione si prepara alla sua conclusione: venerdì 30 maggio alle 20:30 l'Inter under 20 di Andrea Zanchetta affronterà la Fiorentina allo stadio Curva Fiesole del Viola Park di Bagno a Ripoli nella finale del campionato Primavera 1.

I nerazzurri arrivano alla gara contro i viola dopo una stagione emozionante, che ha visto l'Inter chiudere seconda nella regular season del torneo con 74 punti. Un risultato che ha permesso ai ragazzi di Zanchetta di iniziare il proprio cammino nella Fase Finale direttamente dalla semifinale, dove i nerazzurri hanno sconfitto il Sassuolo campione d'Italia in carica. L'Inter è riuscita a rimontare dopo essere passata in svantaggio con una prova di grande personalità: il rigore parato da Calligaris al 28' ha tenuto in vita i nerazzurri, che nella ripresa hanno trovato il gol del pareggio con capitan Alexiou. La semifinale si è poi decisa ai rigori, con l'Inter perfetta dagli 11 metri: decisivo ancora una volta Calligaris, con il penalty parato a Parlato, e Zarate, impeccabile nel calciare l'ultimo rigore.