L'allenatore della Primavera dell'Inter ha parlato anche ai nostri microfoni dopo il pareggio con il Cesena

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 21:57)

Seconda uscita in campionato, prima in casa e un pari con tanti gol. Mister Benito Carbone, alla fine della gara dell'Inter Primavera contro il Cesena per tre a tre, ha analizzato ai nostri microfoni la sfida: «Credo che sia stata una partita particolare. Abbiamo giocato - ha detto - una buona gara, spezzata in due-tre momenti del primo tempo in cui abbiamo concesso troppo, al di là degli errori che ci possono stare perché chiediamo di giocare la palla e li forziamo a giocare quindi ci stanno e non mi interessano, dobbiamo migliorare sul fatto che concediamo troppo e in questo dobbiamo migliorare assolutamente. Questa partita ci insegna che non possiamo regalare nulla agli avversari e che a noi non regalano nulla. I ragazzi sono stati bravi a costruirsi i gol anche se abbiamo regalato due gol e mezzo, diciamo. Dobbiamo cercare di non farlo più, questa gara ci insegna a sbagliare meno possibile».

«Disattenzione o voglia di raddoppiare? A volte non ci rendiamo conto che vanno dati meriti alla squadra avversaria. Quando ci fanno gol chiaramente vanno in pressione. In questa situazione qui dobbiamo essere molto più lucidi a gestire questi momenti, quando succede che ci fanno gol pressare per recuperare la partita lo fanno anche gli altri. È qui che dobbiamo gestire la palla in modo diverso e fare meno errori, perché lì nascono i gol incassati, continuiamo a regalare le occasioni agli altri. Dobbiamo crescere, abbiamo tanti giovani in campo e abbiamo fatto tanti carichi di lavoro, poi i primi caldi eccetera, eccetera... I ragazzi comunque mi danno sempre soddisfazioni, anche oggi hanno comunque fatto una bella gara e sono soddisfatto dai», ha aggiunto.

«Turn-over? L'avrei fatto comunque, al di là della finale di Supercoppa. Devo fare girare tutti perché abbiamo 54 partite, io mi fido di tutti i miei ragazzi e tutti sono pronti per giocare in questa categoria. Appena posso cambiare dei giocatori per farli riposare un po', martedì avremo una partita importantissima perché ci consentirebbe di poter vincere un trofeo, ho fatto questa scelta per poter arrivare a martedì con gente più fresca», ha concluso.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Fabio Alampi)