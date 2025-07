Proseguono le trattative tra i due club, particolarmente collaborativi in questa session estiva di mercato

L'asse di mercato tra Inter e Parma è destinato a proseguire. I due club, dopo il trasferimento a Milano di Chivu e Bonny e in attesa di capire se ci saranno sviluppi per Leoni, stanno parlando anche di un giovanissimo: si tratta di Edoardo Tigani, centrocampista classe 2006, prodotto del settore giovanile. Dopo aver trascorso la seconda metà della scorsa stagioni in Emilia, questa volta l'operazione può chiudersi a titolo definitivo. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.