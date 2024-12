L'Inter, testa di serie, sarà sorteggiata contro le squadre che hanno chiuso la fase campionato del percorso UEFA Champions League nelle posizioni da 17 a 22. I nerazzurri, primi in classifica verranno designati come squadra di casa dell'accoppiamento 1.

Le sei palline dell'urna 1 vengono mescolate e una viene estratta e aperta per rivelare la squadra. Questa squadra sarà posizionata come squadra in trasferta per l'accoppiamento 1 dei sedicesimi di finale, completando l'accoppiamento con la squadra prima classificata della fase campionato del percorso Champions League.