C'è anche Gabriele Re Cecconi, difensore dell'Inter talvolta anche aggregato in prima squadra, tra i premiati di questo pomeriggio ai Primavera Awards organizzati da Sportitalia. Il nerazzurro, classe 2006, ha ritirato il premio e rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione della Primavera che non si è ancora conclusa:

“Sono molto soddisfatto, ora inizia il momento più importante della stagione. La continuità di risultati è stata importante, ci è servita ad arrivare in alto in classifica. Credo ci sia stata anche una continuità di prestazioni. L’esperienza in prima squadra mi ha aiutato molto nella crescita, allenarsi con i big è incredibile. A chi mi ispiro? Sergio Ramos”.