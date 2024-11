Vittoria importante per l’Inter Women di Piovani oggi contro la Sampdoria per 3-0. Tessa Wullaert, che ha siglato due reti, ha parlato al termine dell’incontro al canale ufficiale del club:

È sempre importante vincere e proseguire nella striscia positiva. Non è mai facile vincere, ogni volta è una battaglia. Sono molto felice però per la prestazione, per le occasioni create e per i gol fatti. Non siamo ancora al top, ma lavoriamo per migliorare.