Dopo aver proseguito la sua carriera altrove, si ritira dal calcio giocato nel 2011, per iniziare la sua nuova vita da allenatore. Nel 2016 Zanchetta torna a lavorare per il Settore Giovanile nerazzurro, vincendo due campionati e due supercoppe con la squadra Under 17. Nel 2019/20 arriva per la prima volta sulla panchina dell'Inter U18, squadra che torna ad allenare stabilmente nel 2021 dopo un altro anno in Under 17. Nel mese di luglio 2024 diventa l'allenatore della Primavera, ottenendo successi importanti: l'Under 20 nerazzurra si è qualificata ai sedicesimi di Youth League conquistando il primo posto nella League Phase con 6 vittorie su 6 partite, mentre in campionato occupa attualmente il quarto posto con 43 punti e 13 vittorie dopo 23 giornate.