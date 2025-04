Inter, Zanchetta: “No alibi, oggi meno brillanti. Quieto mezzala? Abbiamo bisogno…”

Cercava un punto la Primavera dell'Inter contro l'Atalanta per garantirsi l'accesso matematico alla fase finale con quattro giornate d'anticipo. La sconfitta per 1-0 in casa contro l'Atalanta rinvia l'appuntamento, nella speranza che il discorso si chiuda prima possibile. Ne ha parlato mister Zanchetta al termine dell'incontro. Qui le sue considerazioni raccolte da Fabio Alampi, inviato di Fcinter1908.it:

"Mancano ancora partite, ci sono punti in palio. Dobbiamo cercare di raggiungere la fase finale, ma ancora prima dobbiamo fare meglio di oggi. In molti oggi erano sottotono, lo spirito di squadra è stato meno brillante. Ci abbiamo creduto meno. Abbiamo lasciato che la partita scivolasse via, aspettando accadesse qualcosa. La vittoria va cercata con grande voglia, non eravamo in un momento brillantissimo".