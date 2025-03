Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19 alla fase élite dell’Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5 insieme ai pari età di Francia, Lettonia e Spagna, dopo aver...

Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19 alla fase élite dell'Europeo, in programma dal 19 al 25 marzo in Calabria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 5 insieme ai pari età di Francia, Lettonia e Spagna, dopo aver svolto uno stage dal 24 al 26 febbraio, si raduneranno nuovamente presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano il 10 e l'11 marzo per una due giorni di allenamenti.