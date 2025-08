L'Inter non si sta occupando solo del mercato della prima squadra. Ci sono anche Under 23 e settore giovanile da portare avanti

Redazione1908 3 agosto - 17:30

L'Inter non si sta occupando solo del mercato della prima squadra. Ci sono anche Under 23 e settore giovanile da portare avanti. La Giovane Italia presenta uno dei colpi dell'estate per il mercato giovani: Mattia Marello, preso in prestito con diritto di riscatto a 1 mln con bonus fino a 4. Una cifra veramente pesante per un 2008.

"L’Inter piazza il colpo più pesante del mercato giovanile: Mattia Marello è nerazzurro. Classe 2008, tra i profili più promettenti del calcio italiano, lascia così l’Udinese e si trasferisce a Milano. Un’operazione che, fin qui, è senza dubbio la più rilevante dell’intera sessione estiva dedicata agli Under - al pari solo di Pisati al Como - e che conferma la volontà dell’Inter di puntare sui giovani non solo per il futuro, ma già per il presente.

Chi conosce il settore giovanile sa bene che Marello non è un nome come tanti. È uno dei talenti più puri della sua annata, protagonista di un percorso di crescita impressionante a Udine. A testimoniarlo non ci sono solo le parole di addetti ai lavori, ma i fatti. A soli 15 anni ha esordito nel campionato Primavera 1, partendo titolare nella sfida contro l’Atalanta. Una scelta che racconta molto: dell’investimento dell’Udinese sul ragazzo, ma anche del grande gap che Mattia ha già dimostrato di avere rispetto ai suoi coetanei. La stagione appena conclusa lo ha visto, infatti, protagonista con l’Under 17, con cui ha fatto spesso la differenza: gol, prestazioni e leadership in campo sono valsi alla squadra allenata da Gridel una storica qualificazione alla semifinale. Un traguardo che, senza dubbio, porta anche la sua firma.

Il Responsabile del Settore Giovanile dell’Udinese, Angelo Trevisan, ne aveva parlato così sulle nostre pagine in occasione dell’uscita dell’Almanacco: "La sua presenza in campo si nota principalmente durante la fase di possesso della squadra. Molto propositivo, partecipa e collabora con i compagni. Deve migliorare nella fase difensiva, qualora riuscisse a perfezionare questo aspetto potrà senza dubbio diventare un giocatore da Serie A. Milita da anni in Primavera, è un prospetto assolutamente interessante per il club e, in generale, per il calcio italiano".

Ora il salto all’Inter, che ha scelto di puntare forte su Marello. Il talento friulano andrà quasi certamente a rinforzare la neonata Under 23 nerazzurra, che per la prima volta parteciperà al campionato di Serie C, seguendo il modello tracciato da Juventus, Atalanta e Milan (retrocesso in D lo scorso anno). Un attestato di grande fiducia da parte della società, che è pronta a farlo crescere in un contesto professionistico già a 17 anni. Per Marello, si tratterà della prima vera avventura tra i grandi: un’opportunità da cogliere al volo, per continuare a bruciare le tappe come fatto finora."