In vista della gara Novara-Inter U23, valevole per la 1^ giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2025/26, sono 22 gli azzurri convocati da mister Zanchetta.
Serie C, domani Novara-Inter U23: la lista dei convocati di Zanchetta
L'elenco dei convocati della squadra piemontese allenata dall'ex allenatore dell'Inter Primavera in vista della sfida della 1ª giornata
Di seguito la lista completa:
PORTIERI: Boseggia, Negri, Rossetti
DIFENSORI: Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Khailoti, Lartey, Lorenzini, Valdesi
CENTROCAMPISTI: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri
ATTACCANTI: Alberti, Da Graca, Donadio, Perini
(Fonte: Sito ufficiale Novara)
