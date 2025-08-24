FC Inter 1908
Serie C, domani Novara-Inter U23: la lista dei convocati di Zanchetta

L'elenco dei convocati della squadra piemontese allenata dall'ex allenatore dell'Inter Primavera in vista della sfida della 1ª giornata
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

In vista della gara Novara-Inter U23, valevole per la 1^ giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2025/26, sono 22 gli azzurri convocati da mister Zanchetta.

Di seguito la lista completa:

PORTIERI: Boseggia, Negri, Rossetti

DIFENSORI: Citi, D’Alessio, Dell’Erba, Deseri, Khailoti, Lartey, Lorenzini, Valdesi

CENTROCAMPISTI: Arboscello, Collodel, Cortese, Di Cosmo, Ledonne, Maressa, Ranieri

ATTACCANTI: Alberti, Da Graca, Donadio, Perini

(Fonte: Sito ufficiale Novara)

