OTTAVI DI FINALE:

Salzburg- Atletico Madrid 2-1

Aston Villa-Barcellona

Trabzonspor- Atalanta

Sturm Graz - Olympiacos

Bayern Monaco-INTER mercoledì 5 marzo ore 16:00

Real Madrid- AZ Alkmaar

Sporting CP- Stuttgart

Hoffenheim- Manchester City

QUARTI DI FINALE:

Real Madrid- AZ Alkmaar VS Hoffenheim- Manchester City

Sporting CP- Stuttgart VS Aston Villa-Barcellona

Salzburg- Atletico Madrid VS Sturm Graz – Olympiacos

Trabzonspor- Atalanta VS Bayern Monaco-INTER

SEMIFINALI:

Salzburg-Atletico Madrid vs Sturm Graz–Olympiacos VS Trabzonspor-Atalanta vs Bayern Monaco-INTER

Real Madrid-AZ Alkmaar vs Hoffenheim- Manchester City VS Sporting CP- Stuttgart vs Aston Villa-Barcellona

YOUTH LEAGUE | LE DATE — Come negli anni precedenti, i turni dagli ottavi di finale in poi si giocheranno con gare uniche a eliminazione diretta definite da un sorteggio aperto. Le semifinali e la finale saranno disputate al Colovray Sports Centre di Nyon (Svizzera) il 25 e il 28 aprile.

Date e orari degli ottavi di finale saranno comunicati lunedì 17 febbraio alle ore 12:00.

Date:

Ottavi di finale: 4/5 marzo

Quarti di finale: 1/2 aprile

Semifinali: 25 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

Finale: 28 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI: — Inter (ITA)

Aston Villa (ENG)

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (ESP)

AZ Alkmaar (NED)

Barcellona (ESP)

Bayern Monaco (GER)

Hoffenheim (GER)

Manchester City (ENG)

Olympiacos (GRE)

Real Madrid (ESP)

Salzburg (AUT)

Sporting CP (POR)

Sturm Graz (AUT)

Stuttgart (GER)

Trabzonspor (TUR)

RISULTATI SEDICESIMI DI FINALE:

FC Dynamo Kyiv - Atalanta 3-3 (6-7 d.c.r.)

VfB Stuttgart - Liverpool FC 2-2 (5-3 d.c.r.)

AZ Alkmaar - SL Benfica 2-2 (4-3 d.c.r.)

FC Internazionale Milano - LOSC Lille 3-1

Real Betis Balompié - Bayern Monaco 0-1

TSG 1899 Hoffenheim - FC Shakhtar Donetsk 5-1

NK Lokomotiva Zagreb - SK Sturm Graz 1-1 (3-5 d.c.r.)

Sporting Clube de Portugal - AS Monaco 4-0

FC Salzburg - Celtic FC ore 1-1 (4-2 d.c.r.)

FC Barcelona - GNK Dinamo 2-2 (5-3 d.c.r.)

FC Midtjylland - Manchester City 2-2 (4-5 d.c.r.)

Real Madrid - Borussia Dortmund 2-0

Trabzonspor A.Ş. - Juventus 1-0

Olympiacos FC - Girona FC 1-0

Puskás Akadémia FC - Aston Villa 1-2

SK Rapid - Atlético de Madrid 1-2

YOUTH LEAGUE | IL CAMMINO DEI NERAZZURRI — FASE CAMPIONATO

Manchester City-Inter 2-4

Inter-Stella Rossa 4-0

Young Boys-Inter 2-3

Inter-Arsenal 4-1

Inter-Lipsia 3-2

Leverkusen-Inter 0-1

SEDICESIMI DI FINALE

Inter-Lille 3-1

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA E FINAL FOUR — Si gioca una fase a eliminazione diretta con partite di sola andata. Il torneo si concluderà, come in precedenza, con una fase finale a quattro squadre (semifinali e finale) da giocarsi al Colovray Sports Centre di Nyon, in Svizzera.

(Fonte: Inter.it)