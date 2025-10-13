FC Inter 1908
Primavera, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 17ª giornata: il programma dell’Inter

La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei prossimi 5 turni di campionato: le gare dei nerazzurri di Carbone
La Lega Serie A ha comunicato date e orari del programma del campionato Primavera dalla 13ª alla 17ª giornata. Per l'Inter di Benito Carbone la maggior parte delle gare si giocheranno alle ore 13.

Questi i prossimi impegni dei nerazzurri:

13esima giornata - domenica 30/11/2025, Inter-Milan, ore 13:00

14esima giornata - sabato 06/12/2025, Bologna-Inter, ore 13:00

15esima giornata - sabato 13/12/2025, Inter-Cagliari, ore 13:00

16esima - mercoledì 17/12/2025, Verona-Inter, ore 16:00

17esima giornata - sabato 20/12/2025, Inter-Genoa, ore 13:00

