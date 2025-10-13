La Lega Serie A ha comunicato date e orari del programma del campionato Primavera dalla 13ª alla 17ª giornata. Per l'Inter di Benito Carbone la maggior parte delle gare si giocheranno alle ore 13.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 17ª giornata: il programma dell’Inter
inter primavera
Primavera, anticipi e posticipi dalla 13ª alla 17ª giornata: il programma dell’Inter
La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei prossimi 5 turni di campionato: le gare dei nerazzurri di Carbone
Questi i prossimi impegni dei nerazzurri:
13esima giornata - domenica 30/11/2025, Inter-Milan, ore 13:00
14esima giornata - sabato 06/12/2025, Bologna-Inter, ore 13:00
15esima giornata - sabato 13/12/2025, Inter-Cagliari, ore 13:00
16esima - mercoledì 17/12/2025, Verona-Inter, ore 16:00
17esima giornata - sabato 20/12/2025, Inter-Genoa, ore 13:00
© RIPRODUZIONE RISERVATA