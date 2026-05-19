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fcinter1908 inter primavera news inter primavera Primavera, stabilite le date dei playoff: ecco quando si giocherà Cesena-Inter
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Primavera, stabilite le date dei playoff: ecco quando si giocherà Cesena-Inter
I nerazzurri di Carbone, dopo aver agganciato il sesto posto in classifica, si giocano l'accesso alle semifinale scudetto
Dopo aver chiuso la regular season al sesto posto in classifica, l'Inter Primavera è pronta per iniziare il proprio percorso nei playoff: i ragazzi di Carbone sfideranno il Cesena, terzo classificato.
La Lega Serie A ha comunicato data e orario della partita: si giocherà venerdì 22 maggio all'Orogel Stadium di Cesena, calcio di inizio fissato per le ore 18. Gara unica a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari passerà il turno la squadra meglio piazzata in campionato, in questo caso i romagnoli. La vincente di questo confronto sfiderà il Parma nella semifinale scudetto.
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