La Lega Serie A ha reso note le modalità con cui si decreterà la squadra vincitrice del campionato Primavera: sono state infatti comunicate date e luoghi in cui le prime 6 classificate della regular season si giocheranno il titolo di categoria.

Teatro delle sfide sarà il Viola Park, allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso di Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. La prima gara del primo turno, quarta contro quinta classificata, si giocherà venerdì 23 maggio; il giorno dopo sarà la volta del match tra terza classificata e sesta. Prima semifinale, prima classificata contro la vincente di gara 1, si terrà lunedì 26 maggio, il giorno dopo toccherà alla seconda semifinale. La finalissima è in programma per venerdì 30 maggio.